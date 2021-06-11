Кабмин назначил служебное расследование в отношении в. о. президента «Энергоатома» Петра Котина.

Соответствующее распоряжение №608-р от 9 июня 2021 года опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, комиссия должна провести служебное расследование в течение двух месяцев.

Расследование проводится во исполнение предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 3 марта 2021 года.

Это предписание НАПК внесло премьер-министру Денису Шмыгалю в марте 2021 года для устранения нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности «Энергоатома» и отмене приказа предприятия об увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы и обличителя Олега Полищука.

В комментарии агентству Интерфакс-Украина в НАЭК сообщили, что указанное распоряжение Кабмина, по сути, является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК по реализации его предписаний.

«Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты ранее ввиду отсутствия состава правонарушения", - разъяснили в «Энергоатоме».