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В апреле этого года сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Волынской области получили оперативную информацию о том, что житель одного из сел Львовской области занимается незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба Департамента уголовного розыска.

Злоумышленник действовал через Интернет, открыто вел переписку, предоставлял консультации и разъяснения. Установлено, что фигурант покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное, сам «товар» посылал почтой. При этом всеми силами пытался сохранить анонимность.

Оперативники Волыни, совместно с работниками следственного управления под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области в течение нескольких месяцев документировали преступную деятельность 47-летнего мужчины. Удивило правоохранителей и то, что указанные преступления совершал священник одной из церквей во Львовской области, который уже дважды притягивался к уголовной ответственности за аналогичные уголовные правонарушения.

9 июня сотрудники управления уголовного розыска, следственного управления, Ковельского райуправления ГУНП в Волынской области, при силовой поддержке спецназовцев КОРД и РПОП задержали «умельца». Проведен ряд обысков, по результатам которых изъято оружие, боеприпасы, документы, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступной деятельности.

Оружие и боеприпасы мужчина хранил даже в церкви.

На это время задержанному сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
ForUm

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