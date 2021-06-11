В субботу, 12 июня, в Украине повсеместно будет тепло – в течение дня ожидается + 20 + 24 градуса, сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Грозовых осадков будет хватать, однако вдоль полосы Черниговщина - Киевщина-Черкасчина-Одесчина плюс Крым будет солнце, будет преобладать сухая погода», 0 написала она.
Вне этой полосы – грозовые дожди, возможны шквал и град.
В воскресенье, 13 июня, дожди с грозами охватят практически территорию страны.
В западных областях, Винницкой, Житомирской, Киевской предполагается понижение температуры воздуха до + 16 + 20 градусов.
На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей днем ожидается + 20 + 26 градусов.
В Киеве в субботу солнечно, + 21 + 24 градуса, в воскресенье – дождь, гроза. Снижение температуры воздуха до +19 градусов.
«Идеальные синоптические июньские дни», - резюмировала синоптик.
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