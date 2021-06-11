За прошедшие сутки, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, возле Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Причепиловки – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Водяного, что у Донецка, - со станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Луганское оккупанты дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, неподалеку Песок враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 11 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного - совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших защитников нет.