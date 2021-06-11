За прошедшие сутки, 10 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.
В частности, возле Шумов оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Причепиловки – из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
У Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали наши позиции из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Водяного, что у Донецка, - со станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Старогнатовки вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении населенного пункта Луганское оккупанты дважды обстреливали наших защитников из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, неподалеку Песок враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
По состоянию на 7:00 утра, 11 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.
Вблизи Водяного, что у Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного - совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших защитников нет.
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