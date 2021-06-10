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В Бучанском районе 15-летняя несовершеннолетняя застрелила из пневматического ружья 16-летнего парня, сообщила пресс-служба полиции в Киевской области.

После прохождения ВНО 4 школьников пошли в частный дом одного из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для соцсетей.

В результате 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь 16-летнего парня. Юноша скончался на месте.

По предварительным данным, отец убитого парня должен был подарить ему это ружье.

По данному факту полиция Киевщины открыла уголовное производство по ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
ForUm

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