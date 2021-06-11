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Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла обвинительный приговор и признала виновным судью Ковельского горрайонного суда Волынской области (в отставке) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, по факту получения неправомерной выгоды в размере 3800 грн за осуществление влияния на другого судью. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Суд назначил обвиняемому наказание в пределах, установленных санкцией ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (в редакции, действовавшей на момент совершения преступления), в виде максимального штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25 тыс. грн. Его также лишили права занимать должность судьи сроком на 3 года.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения путем подачи жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
ForUm

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