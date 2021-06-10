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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении экс-прокурору одного из отделов Хмельницкой областной прокуратуры, предлагал обвиняемому по делу по сбыту наркотиков помочь избежать заключения. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Установлено, что правоохранитель обещал «повлиять» на прокуроров и суд по переквалификации дела о сбыте наркотиков на менее тяжкое преступление, которое не предусматривает наказание в виде лишения свободы.

Экс-прокурор сообщил обвиняемому, что для «влияния» ему нужно передать 70 тыс. долларов США, также он потребовал определенное вознаграждение за свои «услуги посредника».

Бывшему прокурору Главным следственным управлением ГБР сообщено о подозрении в неоконченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностным лицам (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
ForUm

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