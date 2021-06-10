Президент РФ Владимир Путин назвал абсолютно неприемлемым и не соответствующим международному праву украинский законопроект о коренных народах.

«Что касается всех народов, которые являются некоренными, то это для всех плохо, но для русского народа это имеет особое значение», - сказал Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1» ВГТРК, передает Интерфакс.

Он напомнил, что, согласно переписи советского периода, речь идет о миллионах людей, которые писали себя россиянами и проживали на этой территории. Называть россиян некоренным народом Украины смешно, глупо и эти утверждения абсолютно не соответствуют историческим фактам, констатировал российский лидер.

«Вообще само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее - это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии», - сказал Путин.

Путин при этом задался вопросом о том, как быть людям «со смешанной кровью».

«Как быть? Сам Зеленский еврей по национальности, я не знаю, у него, может быть, там, кровь намешана. Что делать вот с этими людьми? Им что, сейчас будут, как в нацистской Германии мерять черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца или ненастоящего? Определять настоящего украинца или ненастоящего?» - сказал Путин.

Он отметил, что видел этот проект закона.

«Одна из статей там звучит примерно так: коренные народы не могут подвергаться дискриминации. Есть общее правило правовое, согласно которому разрешено все, что не запрещено. Значит, коренные народы не могут подвергаться дискриминации, а некоренные, значит, могут? В том числе россияне», - сказал Путин.

Российский лидер считает, что международные организации не будут реагировать на украинский законопроект о коренных народах, поскольку Украину рассматривают все больше в мире как антипод России и предпочитают ее не задевать.

«Нет, ничего мне об этом неизвестно, и мне кажется, смею предположить, что никакой реакции не будет», - заключил Путин.

Проект закона «О коренных народах Украины» в мае внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. Согласно документу, коренными народами могут считаться только крымские татары, крымчаки и караимы, а все остальные, в том числе россияне, к ним не относятся.