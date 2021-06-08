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Госдума России осудила законопроект, в соответствии с которым русский народ не признается коренным в Украине.

Проект закона «О коренных народах Украины» в мае внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский. Согласно документу, коренными народами могут считаться только крымские татары, крымчаки и караимы, а все остальные, в том числе россияне, к ним не относятся.

Госдума назвала эту законодательную инициативу вопиющей провокацией, направленной на обострение напряженности и конфликтов как внутри Украины, так и за ее пределами, сообщает РИА Новости.

«Росчерком пера права считать себя коренными народами на территории Украины лишаются миллионы россиян (17,2 процента населения, по данным последней переписи), сотни тысяч белорусов (0,57 процента) и молдаван (0,54 процента), входящих в тройку самых крупных национальных меньшинств в Украине», — говорится в постановлении.

Кроме того, к коренным народам не смогут отнести себя ни венгры и русины Закарпатья, ни евреи, ни болгары в Одесской области, ни греки в Приазовье, заявили российские депутаты.

Госдума намерена обратиться к Межпарламентской ассамблее СНГ, парламентским ассамблеям ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, парламентам стран — членов ЕС с призывом осудить попытку разделить население Украины на коренное и некоренное, которая грозит самыми серьезными последствиями для существования украинского государства.
ForUm

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