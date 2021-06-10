Ячейка «Голоса» в Черновицкой области объявила о внесении представления в политсовет партии о необходимости исключения из политсилы Киры Рудик, которая ее возглавляет.

Соответствующее заявление опубликовано на странице ячейки в Facebook.

«В течение 2020 года после избрания председателем партии Рудик партия отходит от тех демократических и либеральных ценностей, которые были заложены основателями партии», - говорится в нем.

Так, в ячейке указывают на узурпацию и злоупотребление властью.

«Летом 2020 года, по инициативе Киры Рудик, во время съезда был изменен Устав партии, чем значительно расширялись полномочия председателя партии. Как результат, этот человек самостоятельно контролирует все политические, административные, кадровые и финансовые ресурсы, принимая единоличные решения. Такой шаг позиционировали как временный «на 3 месяца, чтобы пройти местные выборы». Когда же после выборов партийцы попросили вернуть старую редакцию Устава, этот вопрос был заблокирован Рудик, которая с тех пор не проводила собрания политсовета. В дальнейшем это позволило Кире Рудик взять все органы под контроль, устранив тех, кто мог составить конкуренцию и предотвратить узурпацию и злоупотреблений», - заявили я политсиле.

Также Рудик обвиняют в кулуарных переговорах с Офисом президента Украины и ООО «Слуга народа». 25 февраля 2020 в интервью агентству Интерфакс-Украина заявила, что ведет переговоры о возможном вхождении в коалицию. Затем о наличии таких переговоров подтверждала и на телеэфирах. Нет ни одного решения фракции, которые бы уполномачивали Киру Рудик к таким переговорам. Официально партия в оппозиции. Эти действия четко указывают на очередную узурпацию власти.

Также, по мнению черновицкой ячейки, руководство проводит чистки в партии. Сначала с политсовета исключили Сергея Притулу, далее об угрозе исключения сообщили 6 депутатов фракции «Голос», которые обнародовали позицию относительно необходимости изменения устава и проведения съезда, дальше начали устранять голов ТОП, которые поддержали призыв проведения съезда: Днепропетровской, Черновицкой, Херсонской. Зато на позицию новых руководителей политсовет по представлению Киры Рудик утверждает технических и зависимых лиц - помощников Рудик или депутатов Киевского городского совета.

Также Рудик обвиняют в игнорировании обращений представителей местных организаций. Почти половина из состава ТОП в тот или иной способ предлагали решить партийные проблемы путем созыва съезда. Рудик, несмотря на позицию регионов, проигнорировала это требование.

«В соответствии с подпунктом 2 пункта 3.8.1 Устава партии - за совершение действий или бездействия, которые наносят ущерб репутации партии или дискредитируют партию, членов партии, руководящие и контролирующие орган, территориальные, местные организации, первичные ячейки предусматривается исключение из партии.

Согласно подпункту 4 п. 13.8.1 Устава Черновицкая территориальная организация «Голоса» принимает решение о внесении представления в политсовет о необходимости исключения из партии Рудик Киры Александровны за нарушение Устава партии», - говорится в сообщении.