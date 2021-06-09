Украина продолжает наращивание темпов вакцинации, прежде всего благодаря увеличению количества поставок вакцин, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во вступительной речи на заседании правительства 9 июня.

Премьер-министр подчеркнул, что одно из приоритетных направлений для сотрудничества с другими государствами является восстановление и активизация туристического потока.

Так, Шмыгаль рассказал о документах, которые украинцы смогут использовать как подтверждение вакцинации для свободного пересечения границ и путешествий.

«Первый - это Международное свидетельство о вакцинации. Документ выдается после прохождения полного цикла вакцинации и будет использоваться для пересечения государственных границ тех стран, которые признавать это свидетельство», - отметил глава правительства.

Второй документ, по его словам, - так называемые «ковидные сертификаты» или «иммунные паспорта».

«Ковидный сертификат» еще в стадии разработки и будет введен после утверждения международных требований ЕС и ВОЗ. Ориентировочно планируем запуск на июль. Сертификат можно будет получить как в бумажной форме в учреждениях здравоохранения, так и в электронной – через «Дию». Кроме того, документ будет содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов или о выздоровлении после COVID-19 и наличии антител», - отметил премьер-министр.

Напомним, все регионы Украины перешли в «зеленую зону».