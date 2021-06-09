В результате взрыва гранаты в Харькове в медицинские учреждения с повреждениями разной степени тяжести доставлены пятеро пострадавших, в том числе двое подростков 16 и 17 лет, сообщила пресс-служба облполиции.

Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступила 8 июня в 21:53 от прохожего.

Установлено, что между компанией молодежи и 29-летним мужчиной произошел конфликт, в ходе которого он бросил гранату РГД-5. В результате взрыва гранаты пострадали пять человек от 16 до 33 лет. Все пострадавшие с осколочными ранениями доставлены в медицинские учреждения Харькова.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15 в. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.