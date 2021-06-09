также в разделеПроисшествия
Боевики совершили 6 обстрелов на Донбассе
На Днепропетровщине нашли тело мальчика, которого искали 2 дня 18
В санатории на Одесчине отравились 30 детей 9
На Прикарпатье произошла разгерметизация на участке газопровода 26
На Житомирщине расстреляли семейную пару 26
Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе 9
Под Мариуполем от взрыва гранаты пострадали 2 человека, винят «силовика» 14
На Одесчине загорелся прогулочный катер, есть пострадавшие 20
ООС: Боевики 7 раз нарушили «тишину», потерь нет 8
При пожаре в одесском общежитии пострадал студент 10
Под Одессой в детском лагере массовое отравление 15
В Польше с 15-го этажа оборвался лифт с украинцами 28
Украинский военный подорвался на Донбассе 12
Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп 19
В Карпатах зафиксировали землетрясение 16
На Донбассе боевики обстреляли Пески и Новгородское 13
На Львовщине поезд сбил женщину: была в наушниках 12
ООН: За время войны на Донбассе погибли 152 ребенка 20

В Харькове мужчина бросил гранату. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба полиции.

Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступило 8 июня в 21:53 от прохожего.

По адресу выехала следственно-оперативная группа.

Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, выясняются все обстоятельства произошедшего.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги