В Харькове мужчина бросил гранату. Пострадали три человека, сообщает пресс-служба полиции.
Информация о происшествии на проспекте Гагарина поступило 8 июня в 21:53 от прохожего.
По адресу выехала следственно-оперативная группа.
Злоумышленника 1992 года рождения задержали, сейчас с ним работают полицейские.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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