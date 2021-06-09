В бразильском городе Манаус из-за вспышки уличной преступности и нападений мафии закрыли школы и остановили общественный транспорт.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на The Guardian.

Как отмечается, в ходе полицейской спецоперации в субботу вечером был убит местный наркоторговец Эрик Батиста Коста.

После этого в Манаусе начался масштабный уличный террор. Бандиты взорвали 21 автомобиль, сожгли несколько автобусных станций, отделения банков, даже обстреляли полицейский участок. Горожане боятся покидать свои дома.

О пострадавших в результате этих событий не сообщается. На сегодняшний день полиция арестовала 29 человек, подозреваемых в совершении этих атак.

Насилие также осложнило проведение кампании вакцинации от коронавируса в городе.

Как сообщалось, в результате спецоперации, которую бразильская полиция провела против подозреваемых в торговле наркотиками в Рио-де-Жанейро, погибли 28 человек. Во время спецоперации бразильской полиции в рамках борьбы с наркоторговлей на севере Рио-де-Жанейро утром 6 мая произошла стрельба. Погиб один полицейский, еще двое получили ранения. А более 20 погибших - подозреваемые в торговле наркотиками.