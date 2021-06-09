Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передний край обороны, где в последнее время происходят враждебные обстрелы. Украинские позиции, на которых побывал он, расположены в 700 метрах от противника.

9 июня 2021 в Украине зафиксировано 1385 новых случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 9 июня все области перешли в «зеленую» зону карантина. Карантин в Украине продлят и смягчат.

Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины от партии «Слуга народа».

За год - с мая 2020 года по май 2021 года - тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 35%.

Семь лет лишения свободы и штраф в 150 тыс. рублей – такой приговор вынес подконтрольный Кремлю суд в Симферополе по делу крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого в оккупированном Крыму судят заочно.

Кабмин предлагает наложить санкции на 6 физических и 10 юридических лиц, причастных к распространению продукции и информационного контента, направленных на оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и временной оккупации РФ части территории Украины, популяризацию и пропаганду деятельности органов оккупационных администраций РФ.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛО, находящихся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения.