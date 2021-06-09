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За год - с мая 2020 года по май 2021 года - тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 35%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, пишет Экономическая правда.

Отмечается, что средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%.

При этом в годовом измерении всего цены выросли на природный газ (на 161%), электроэнергию (36,6%) и канализацию (17,5%).

Тарифы на содержание и ремонт жилья выросли на 6,7%, горячую воду и отопление - 4,8%.

Кроме этого, по данным Госстата, в апреле украинцы уплатили за коммунальные услуги 22,7 млрд грн.

При этом, на конец апреля 2021 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 28,6 млрд  грн, тепловой энергии и горячей воды - 25,4 млрд грн, поставку и распределение электроэнергии - 7,6 млрд грн.
ForUm

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