Центральная избирательная комиссия решила зарегистрировать Василия Вирастюка народным депутатом Украины от партии «Слуга народа», избранным в 87-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые состоялись 28 марта.

Такое решение на заседании ЦИК 9 июня поддержали 16 членов комиссии, сообщает Радио Свобода.

5 июня ЦИК сообщила, что Большая палата Верховного суда признала законным избрание Вирастюка народным депутатом от «Слуги народа».

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 5 мая не зарегистрировала Вирастюка народным депутатом. Тогда в ЦИК отметили, что на тот момент отсутствовали правовые основания для регистрации Вирастюка за решения Верховного суда, который отменил протокол комиссии о признании его победителем выборов.

Большая палата Верховного суда частично удовлетворила иск кандидата в народные депутаты от партии «За будущее» Александра Шевченко в округе №87 против Центральной избирательной комиссии. О таком решении суд сообщил 2 мая.

Шевченко оспаривал установление комиссией результатов выборов и протокол от 22 апреля относительно округа №87, которым победителем выборов в округе признали Вирастюка от «Слуги народа». Он также просил суд обязать окружную избирательную комиссию внести изменения в установленные итоги голосования, составив уточненный протокол с учетом подсчета голосов избирателей участков № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.

Вечером 1 мая Большая палата Верховного суда признала противоправным и отменила протокол Центральной избирательной комиссии, которым кандидат от «Слуги народа» Василий Вирастюк признан победителем в округе 87 на Ивано-Франковщине.

19 мая Центральная избирательная комиссия составила новый протокол по результатам выборов в округе №87. Победителем выборов остается Василий Вирастюк.