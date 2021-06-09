Во время сегодняшних консультаций ТКГ в формате видеоконференции глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал освободить четырех граждан Украины, которых удерживает оккупационная власть в ОРДЛО, находящихся в тяжелом состоянии здоровья, для обеспечения их надлежащего лечения. Об этом сообщила Украинская делегация в ТКГ.

Также, ссылаясь на гуманитарное право, Кравчук призвал российскую сторону разблокировать работу КПВВ со своей стороны, учитывая начало периода отпусков и школьных каникул.

«Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, находящихся в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры», - говорится в сообщении.