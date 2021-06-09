Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передний край обороны, где в последнее время происходят враждебные обстрелы. Украинские позиции, на которых побывал он, расположены в 700 метрах от противника, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Зеленский встретился с военными, которые несут службу на передовой, и ознакомился с оперативной обстановкой на фронте.

«Действительно, мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов – оно ​​значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Однако, слава богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы», - сказал он.

Также, по его словам, важно видеть, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым, а также понимать, в чем они нуждаются.

«Всегда хочется привезти - и привозим - технические и военные вещи, которые действительно нужны для безопасности ребят», - добавил Зеленский.

Также президент отметил высокий боевой дух украинских военнослужащих.

«Впечатления от визита на передовую всегда очень положительные - от того, как выглядят наши бойцы, от их взглядов, глаз - мужчин и женщин, офицеров и обычных солдат», - сказал он, подчеркнув, что лица наших защитников всегда излучают спокойствие и героизм.

Зеленский отметил, что государственные служащие и депутаты также чаще приезжать на фронт, чтобы поддерживать украинских военных и брать с них пример для смелых государственных шагов.

«Посещение наших защитников - это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью», - отметил Зеленский.

Президент также вручил бойцам государственные награды и ценные подарки.

«Просто хочу поблагодарить каждого из вас, каждого военного за то, что каждый день защищаете Украину. Желаю вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья. Возвращайтесь живыми из боев», - сказал он.

Зеленский пообедал вместе с военнослужащими в солдатской столовой.