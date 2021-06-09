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В Хмельницком чрезвычайники спасли мужчину, который вылез на строительный кран.

Находясь на почти 40-метровой высоте, он в любой момент мог сорваться и упасть, сообщила пресс-служба ГосЧС. Поэтому, чтобы предотвратить несчастный случай, строители немедленно обратились за помощью к спасателям.

К счастью, смельчака удалось отговорить от рокового шага. Когда тот спустился вниз, чрезвычайники сразу передали его работникам полиции. Сейчас причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
ForUm

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