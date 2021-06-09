Девушка, которая утром 8 июня выпала из окна Львовского общежития - многократный призер чемпионатов Украины, победитель чемпионатов области по пауэрлифтингу и жиму лежа Ирина Квас.

Об этом сообщила Львовская областная федерация пауэрлифтинга.

«Львовская областная федерация пауэрлифтинга выражает искренние соболезнования семье, близким, друзьям и тренеру многократного призера чемпионатов Украины, победителя чемпионатов области по пауэрлифтингу и жиму лежа Квас Ирины, которая сегодня трагически погибла. Сложно осознать то, что произошло, но Ира навсегда останется в наших сердцах! Вечная память!» - говорится в сообщении.

По данным полиции, около 6:30 утра вторника, 8 июня, с седьмого этажа общежития технико-экономического колледжа «Львовской политехники» на ул. Лисеницкой, 2 девушка выпала из окна.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

17-летняя Ирина Квас была родом из города Яворов, где училась в детско-юношеской спортивной школе.