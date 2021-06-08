В пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской обл. зарегистрировали групповое заболевание гастроэнтероколитом в детском учреждении санаторного типа.

Как сообщает Центр общественного здоровья, заболели 30 детей в возрасте до 15 лет.

Заболевшие жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39С.

Среди заболевших - 17 детей с ходом болезни средней тяжести, шесть из них госпитализированы и сейчас уже выписали. Остальные 13 детей с легким течением находятся в отдельном корпусе заведения под наблюдением медицинского работника.

Немедленно начато противоэпидемические мероприятия и эпидемиологическое расследование. В частности, отобраны пробы пищевых продуктов на патогенную микрофлору, пробы сырья и питьевой воды, смывы с объектов внешней среды. Также проведено обследование работников пищеблока и контактных детей. Проведена заключительная дезинфекция во всех помещениях учреждения.

Эпидрасследование установило, что причиной вспышки стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей на территории заведения.

Проведение профилактических, противоэпидемических мероприятий, лабораторных исследований продолжается.