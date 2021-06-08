также в разделеПроисшествия
На Днепропетровщине нашли тело мальчика, которого искали 2 дня 16
На Прикарпатье произошла разгерметизация на участке газопровода 23
На Житомирщине расстреляли семейную пару 25
Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе 8
Под Мариуполем от взрыва гранаты пострадали 2 человека, винят «силовика» 14
На Одесчине загорелся прогулочный катер, есть пострадавшие 20
ООС: Боевики 7 раз нарушили «тишину», потерь нет 8
При пожаре в одесском общежитии пострадал студент 10
Под Одессой в детском лагере массовое отравление 15
В Польше с 15-го этажа оборвался лифт с украинцами 27
Украинский военный подорвался на Донбассе 12
Смертельное ДТП произошло на трассе Киев-Чоп 19
В Карпатах зафиксировали землетрясение 16
На Донбассе боевики обстреляли Пески и Новгородское 13
На Львовщине поезд сбил женщину: была в наушниках 12
ООН: За время войны на Донбассе погибли 152 ребенка 20
На Буковине пьяный священник УПЦ МП назвал депутата «бандеровцем» и угрожал «пулей в лоб» 115
На Львовщине в результате взрыва самогонного аппарата пострадал мужчина 19

В пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской обл. зарегистрировали групповое заболевание гастроэнтероколитом в детском учреждении санаторного типа.

Как сообщает Центр общественного здоровья, заболели 30 детей в возрасте до 15 лет.

Заболевшие жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39С.

Среди заболевших - 17 детей с ходом болезни средней тяжести, шесть из них госпитализированы и сейчас уже выписали. Остальные 13 детей с легким течением находятся в отдельном корпусе заведения под наблюдением медицинского работника.

Немедленно начато противоэпидемические мероприятия и эпидемиологическое расследование. В частности, отобраны пробы пищевых продуктов на патогенную микрофлору, пробы сырья и питьевой воды, смывы с объектов внешней среды. Также проведено обследование работников пищеблока и контактных детей. Проведена заключительная дезинфекция во всех помещениях учреждения.

Эпидрасследование установило, что причиной вспышки стало несоблюдение персоналом санитарно-эпидемиологического режима в учреждении, а также нарушение требований по изоляции и госпитализации больных детей на территории заведения.

Проведение профилактических, противоэпидемических мероприятий, лабораторных исследований продолжается.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги