Сотрудникам госпредприятия НАН Украины сообщено о подозрении в изготовлении фальсифицированного алкоголя более чем 1,3 млн гривен, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно материалам следствия, в период с августа 2020 по февраль 2021 участники организованной группы, являясь должностными лицами ГП «Опытное производство Института химии высокомолекулярных соединений» НАН Украины, и используя помещения госпредприятия и специальное оборудование, организовали незаконное производство алкогольных напитков с целью их дальнейшего сбыта под видом известных брендов.

Установлено, что участниками организованной группы незаконно изготовлено более 5300 литров фальсифицированных алкогольных напитков и получено прибыли более чем 1,3 млн гривен.

Проводятся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование обстоятельств уголовного производства.