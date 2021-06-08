Сегодня в полиции Киева поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Шота Руставели. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля «Лексус» возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия, сообщила пресс-служба столичного главка.

Медики на месте оказывают необходимую помощь потерпевшему. Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание лица злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий события будет дана правовая квалификация.