также в разделеСтолица
В Киеве мужчину зажало между платформой и вагоном поезда
На киевской таможне задержали более полусотни американских бриллиантов 11
В Киеве охранник ТРЦ сбывал оружие из зоны ООС 13
В Киеве за сутки – 700 больных COVID-19, 866 человек выздоровели 11
В Киеве разгромили могилу выдающегося ученого 23
В центре Киева ограничат движение в связи с «Французской весной» 13
Ткаченко упрекнул Кличко относительно хаотичной застройки Киева 13
Кличко: Около 10% культурных памятников Киева – в критическом состоянии 14
В Киеве – меньше сотни больных COVID-19 за сутки 9
Спецназ задержал 68-летнего мужчину, который проник в квартиру на 9 этаже через окно 17
В столице неизвестные выбросили собаку из четвертого этажа 15
В киевском центре вакцинации в субботу привили 2,5 тысяч человек 30
Коронавирус в Киеве: за сутки обнаружили почти 500 новых больных 12
Сегодня в Киеве ограничат движение на ряде улиц 12
В КГГА сообщили об изменении процесса вакцинации записанных в «Дии» киевлян 16
ОГП обязал Минобороны отреставрировать дом Сикорского в Киеве 13
В Киеве переименовали несколько улиц 18
Рынок «Столичный» приостановил работу - Медиа 94

Сегодня в полиции Киева поступило сообщение о ножевом ранении мужчины на улице Шота Руставели. На место происшествия немедленно выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики.

По предварительной информации, между водителями эвакуатора и автомобиля «Лексус» возник конфликт, в результате которого водитель иномарки нанес ножевое ранение оппоненту и уехал с места происшествия, сообщила пресс-служба столичного главка.

Медики на месте оказывают необходимую помощь потерпевшему. Усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание лица злоумышленника и установления всех обстоятельств инцидента.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередных следственных действий события будет дана правовая квалификация.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2106 грн.
14
Теги