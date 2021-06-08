Венецианская комиссия не поддерживает принятые Верховной Радой изменения в законопроект о недостоверном декларировании, сообщил глава Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио.

«Законопроект №4651 был принят несколько дней назад. Однако версия с поправками изменила лишение свободы на ограничение свободы, имущество родственников государственных служащих было исключено из обязательного к декларированию и из ответственности госслужащих. Это негативные поправки, которые Венецианская комиссия не поддерживает», - сказал Букиккио на конференции «Democracy in action: Zero corruption conference», передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что в связи с этим он ценит намеренье президента Украины ветировать этот закон.

Букиккио указал, что Венецианская комиссия напомнила о том, что восстановление Высшей квалификационной комиссии судей является срочным.

«Мнение (Венецианской комиссии – ред.) поддержало предложение создать смешанный национально-международный орган, конкурсную комиссию для отбора новых членов Высшей квалификационной комиссии. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близким к успешной модели антикоррупционного суда», - пояснил он.

По его словам, Высшая квалификационная комиссия не должна быть объединена с Высшим советом правосудия, пока последний не будет реформирован и не пройдет отбор.

«К сожалению, закон №3711 («О судоустройстве и статусе судей»), принятый во втором чтении 28 апреля, не отвечает рекомендациям Венецианской комиссии, и мы не поддерживаем его», - подчеркнул Букиккио.

Он заявил, что Высший совет правосудия должен быть пройти проверку перед тем, как ему доверят назначение Высшей квалификационной комиссии.

«Это обязательно или судебная реформа будет обречена», - сказал Букиккио.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен ветировать принятый Верховной Радой 3 июня закон о возобновлении наказания в виде лишения свободы за недостоверное декларирование (законопроект №4651).