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Президент Владимир Зеленский считает несущественным внесение исправлений в пресс-релиз своего офиса, которое касалось поддержки президентом США Джо Байденом Украины в вопросе предоставления ей Плана действий по членству в НАТО.

Об этом президент заявил в комментарии Украинской правде.

«Слова – не важны, а важны конкретные поступки. Получит Украина, наконец, ПДЧ или нет – это вопрос желания только самого Альянса. Если получит – значит, нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ», – сказал Зеленский.

Как сообщалось, согласно уточненной версии релиза Офиса президента, во время разговора между президентами Украины и США накануне, Джо Байден заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня, а Владимир Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе.
ForUm

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