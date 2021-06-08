Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение президента США Джо Байдена посетить Штаты в июле этого года. Об этом сообщил руководитель Офиса главы Украинского государства Андрей Ермак.

Байден подтвердил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также отметил лидерство Зеленского во внедрении фундаментальных реформ в стране, направленных на реализацию евроатлантических стремлений украинского народа.

Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также запланированных мероприятий самого высокого уровня. Зеленский отметил важность предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе.

Лидеры обменялись мнениями относительно стратегического взаимодействия Украины и США накануне важных саммитов «Группы семи» и Североатлантического альянса, а также запланированных встреч Байдена с руководством Евросоюза и президентом Российской Федерации.

Зеленский рассказал Джо Байдену о ситуацию с безопасностью на Донбассе и вдоль украинских границ. Он акцентировал внимание на том, что на временно оккупированных территориях и вблизи границы Украины и в дальнейшем наблюдается высокая концентрация российских войск и тяжелого вооружения.

«Так называемый отвод российских войск является лишь имитацией», - подчеркнул президент Украины.

Байден поддержал инициативу Зеленского о создании Крымской платформы. Он заверил, что Соединенные Штаты будут представлены на саммите инициативы на высоком политическом уровне.

Главы государств также обсудили вопросы энергетической безопасности. Президент США отметил, что он является противником реализации проекта «Северный поток - 2».

Со своей стороны Зеленский акцентировал внимание Байдена, что «Северный поток - 2» - это не экономический проект. Он создает серьезную угрозу и является вызовам и должен рассматриваться через призму гарантий безопасности для Украины.

Президенты также обменялись мнениями относительно прогресса Украины во внедрении ключевых реформ. Зеленский рассказал о запланированных шагах в направлении уменьшения влияния олигархов на жизнь страны. Он отметил, что заинтересован в развитии крупного бизнеса в Украине, но без олигархического вмешательства в политику и экономику.

Президент также выразил благодарность за решение Соединенных Штатов предоставить Украине 900 тыс. доз вакцины против COVID-19.

«Это сохранит жизнь многих украинцев. США в очередной раз подтвердили приверженность стратегическому партнерству с Украиной», - отметил Зеленский.