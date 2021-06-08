Накануне саммита лидеров стран-членов НАТО украинские общественные организации Венгрии обратились к венгерскому премьер-министру Виктору Орбану с просьбой поддержать предоставление Украине плана действий по членству в НАТО.

Письмом-обращением, поддержанное председателем Общества украинской культуры Венгрии Ярославой Хортяни, председателем Украинской ассоциации «Единство» Викторией Петровской и членом правления украинского культурного объединения области Чонград Викторией Штефуцой, располагает Европейская правда.

В письме отмечается, что 14 июня состоится саммит НАТО. В этой связи подписанты подчеркивают, что обеспечение трансатлантической безопасности невозможно без прекращения российской агрессии против Украины.

«Украинская община Венгрии благодарна за неизменную поддержку венгерским правительством восстановления территориальной целостности и мира в Украине, поэтому очень важна ваша поддержка предоставления Украине Плана действий по предоставлению полноправного членства», - говорится в обращении к венгерскому премьер-министру.

«Поддержка Украины, предоставление ей Плана действий по членству в НАТО уже сейчас и реализация обещания Бухарестского саммита о членстве уже в недалеком будущем стали бы лучшим ответом со стороны Альянса на российскую агрессию против Украины и против всего демократического сообщества», - добавляют украинцы в Венгрии.

Они также упомянули о том, что все еще остается возможность привлечь Украину к участию в саммите НАТО.

«Принимая во внимание вышесказанное, было бы очень важно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский лично или в онлайн-режиме из первых уст проинформировал лидеров стран-членов Альянса о ситуации в Украине. Членство НАТО - это не только безопасность Украинского государства, но и всего демократического мира», - говорится в обращении.

Как известно, Венгрия с 2017 года блокирует проведение встреч между Украиной и НАТО на высшем уровне из-за образовательного конфликта. Впоследствии отношения между двумя странами дополнительно обострились из-за требований Будапешта решить языковой вопрос.