За прошедшие сутки, 7 июня, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Об этом говорится в сводке ООС.

В частности, вблизи населенного пункта Лебединское наемники обстреливали наши позиции со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

А неподалеку Луганского российские захватчики вели огонь из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 утра 8 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи населенного пункта Новгородское противник дважды обстрелял позиции наших войск из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.