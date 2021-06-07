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Сегодня в Харькове болельщики получили возможность провести на чемпионат Европы национальную команду Украины, которая играла заключительный, третий товарищеский матч на подготовительном сборе.

Незадолго до перерыва после углового киприотов подопечные Андрея Шевченко провели контратаку, которая стала определяющей. Панайоту проиграл забег Зубкову и завалил его на газон, заработав удаление и пенальти. Ярмоленко с 11-метрового открыл счет, а преимущество украинцев в численном большинстве стало еще заметнее. Второй мяч в ворота гостей забил Зинченко также с пенальти, который был назначен за игру рукой Иоанну.

После перерыва большую часть игрового времени сборная Кипра провела в низком защитном блоке.

Разгромным счет сделали Яремчук, который завершил многоходовую комбинацию, и Ярмоленко, оформивший дубль благодаря рикошету. Причем обоим последнюю передачу отдавал Марлос. Сборная Украины одержала победу с комфортным счетом 4:0.

Итак, подготовительный сбор сине-желтых завершен. Завтра команда отправляется в Бухарест, где будет базироваться во время Евро-2020. Стартуют на турнире украинцы 13 июня игрой с Нидерландами в Амстердаме.

 

По материалам УАФ
ForUm

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