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В субботу ночью, 5 июня, мужчина бросил гранату под припаркованное авто в поселке Сартана. В результате взрыва пострадали два человека, сообщает 0629.

Это произошло рядом с магазином «Натали» на улице Огородняя.

По словам родственницы одного из пострадавших, местные жители неподалеку отмечали день рождения. К магазину подошел человек (женщина говорит, что это сотрудник силовых структур) и спровоцировал конфликт.

«Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения», - пишет женщина. 

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований. Поэтому правоохранители не могут сообщить подробности происшествия. На данный момент известно, что подозреваемый задержан.
ForUm

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