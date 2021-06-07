В субботу ночью, 5 июня, мужчина бросил гранату под припаркованное авто в поселке Сартана. В результате взрыва пострадали два человека, сообщает 0629.

Это произошло рядом с магазином «Натали» на улице Огородняя.

По словам родственницы одного из пострадавших, местные жители неподалеку отмечали день рождения. К магазину подошел человек (женщина говорит, что это сотрудник силовых структур) и спровоцировал конфликт.

«Стал приставать к людям, угомонить его не могли. Он бросил гранату под машину именинника. От взрыва вылетели окна в магазине. Двое ребят, именинник и его друг получили осколочные ранения», - пишет женщина.

В полиции данный факт подтвердили. Рассмотрение данного дела прокуратура передаст в Государственное бюро расследований. Поэтому правоохранители не могут сообщить подробности происшествия. На данный момент известно, что подозреваемый задержан.