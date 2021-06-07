В Киеве на Арт-Заводе Платформа проходит съезд партии «Европейская Солидарность». Более тысячи делегатов со всех уголков Украины собрались в большом креативном пространстве, созданном на территории бывшего советского комбината, сообщила пресс-служба политсилы.

Участников съезда приветствовал президент Европейской народной партии Дональд Туск, который направил письмо к съезду, и мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня все проевропейские силы должны сделать все для необратимости Украины на европейском пути развития. Ибо будущее нашего государства в большой европейской семье. И украинский народ свой выбор сделал. Мы должны быть сильными и настойчивыми, чтобы построить успешную, богатую и европейскую Украину. Как бы ни было сложно, наше государство не должно упустить шанс на демократическое и свободное будущее. Верьте в себя. Верьте в Украину», - сказал Кличко в видеообращении.