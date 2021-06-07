Служба безопасности Украины выявила в Донецкой области замаскированный схрон с военными средствами поражения. По оперативной информации, арсенал создали для боевиков незаконного вооруженного формирования террориста Игоря Гиркина, сообщил пресс-центр ведомства.

По информации спецслужбы, в 2014 году арсенал заложила группировка российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины. Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка близ Славянска.

Правоохранители изъяли из тайника 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами; 11 реактивных противотанковых гранат РПГ; более 4 тыс. патронов калибра 5,45.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к обустройству хранилища, и незаконного оборота оружия.

Мероприятия по выявлению и обезвреживанию опасного арсенала проводили сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.