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Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу (ДОН).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Совет Федерации проголосовал за закон о денонсации ДОН в минувшую среду, 2 июня.

Госдума приняла соответствующий закон 19 мая. 11 мая Путин внес его в нижнюю палату, передает Интерфакс.

Между тем, 27 мая США официально уведомили Россию о неготовности возвращаться в ДОН.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также «отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией».

Россия претензии США отвергла.
ForUm

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