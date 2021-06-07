В Киеве правоохранители при поддержке спецназа КОРД задержали мужчину, который проник в квартиру и угрожал ножом ее владелице, сообщила пресс-служба полиции.

Вчера около 23:00 в столичной полиции поступило сообщение о том, что на улице Лесковской в Деснянском районе в квартиру на девятом этаже через окно проник мужчина и держит в заложниках ее владелицу. На указанный адрес срочно прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативные группы территориального и Главного управлений полиции, а также спецназовцы КОРДа.

Предварительно правоохранители установили, что мужчина разбил окно в квартире и проник внутрь. Обнаружив в доме женщину, схватил со стола нож и начал ей угрожать. Потерпевшая успела позвонить подруге, которая вызвала полицию.

Прибыв по адресу, бойцы КОРДа провели переговоры со злоумышленником, в результате чего он открыл дверь и отпустил женщину. С потерпевшей работали психологи и осмотрели медики, а 68-летнего киевлянина правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Полицейские готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.