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Министерство культуры обратилось в МВД с просьбой взять под охрану исторические здания в Одессе.

«МКИП против незаконного строительства в историческом ареале Одессы. Как известно, земельный участок по ул. Ришельевской, 47, 49, ул. Большой Арнаутской, 40 в Одессе («типография Фесенко») с «Историко-архитектурным опорным планом, проектом зон охраны и определения границ исторических ареалов г.  Одессы» располагается в пределах Центрального исторического ареала Одессы и комплексной охранной зоны исторического центра города», - написал министр Александр Ткаченко в Facebook.

Министр обратился к Арсену Авакову с просьбой предоставить охрану упомянутым объектам территориальными подразделениями полиции.
ForUm

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