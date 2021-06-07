Министерство культуры обратилось в МВД с просьбой взять под охрану исторические здания в Одессе.
«МКИП против незаконного строительства в историческом ареале Одессы. Как известно, земельный участок по ул. Ришельевской, 47, 49, ул. Большой Арнаутской, 40 в Одессе («типография Фесенко») с «Историко-архитектурным опорным планом, проектом зон охраны и определения границ исторических ареалов г. Одессы» располагается в пределах Центрального исторического ареала Одессы и комплексной охранной зоны исторического центра города», - написал министр Александр Ткаченко в Facebook.
Министр обратился к Арсену Авакову с просьбой предоставить охрану упомянутым объектам территориальными подразделениями полиции.
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