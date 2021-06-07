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За прошедшие сутки, 6 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Широкино враг дважды открывал огонь в сторону наших позиций со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Луганское оккупанты вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 7 июня, обстрелов не зафиксировано.
ForUm

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