За прошедшие сутки, 6 июня, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня, говорится в сводке ООС.
В частности, недалеко от населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Широкино враг дважды открывал огонь в сторону наших позиций со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Луганское оккупанты вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки нет.
Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 утра, 7 июня, обстрелов не зафиксировано.
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