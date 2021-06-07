ФК Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов объявил о назначении украинского футболиста Сергея Реброва на пост нового тренера клуба.

Как сообщает Football.ua, пока неизвестно, на какой срок подписан контракт.

На посту тренера Аль-Айна Ребров сменил португальца Педру Эмануэла.

В минувшем сезоне команда неудачно выступила в чемпионате ОАЭ, заняв шестое место из 14 команд.

Аль-Айн — рекордсмен ОАЭ по количеству выигранных чемпионств (13). Также команда семь раз выигрывала Кубок страны и пять раз Суперкубок.

4 июня венгерский футбольный клуб «Ференцварош» сообщил о прекращении сотрудничества с Ребровым.

В мае 2020 года была информация, что Ребров попал в сферу интересов турецкого клуба «Фенербахче», а в июле он отказался возглавить киевское «Динамо».