также в разделеСпорт
УЕФА одобрил форму сборной Украины, которую просила запретить Россия 15
Луческу останется с «Динамо» минимум два ближайших сезона 13
ЧМ по хоккею: на матч России с Беларусью пришел один болельщик 42
Объявлена финальная заявка сборной Украины на Евро-2020 25
В финале Лиги чемпионов «Челси» обыграл «Манчестер Сити» 22
Определился победитель Лиги Европы УЕФА 36
У «Шахтера» – новый тренер 24
WBO санкционировала бой Усик – Джошуа 19
УЕФА изменил место проведения финала Лиги чемпионов 27
УЕФА открыл дело против «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из-за Суперлиги 15
Украинцы завоевали золото на ЧЕ по водным видам спорта 26
Шахтер остался без главного тренера 25
Шевченко назвал расширенный список сборной Украины перед Евро-2020 24
Динамо - чемпион Украины по футболу 23
МОК изменит девиз Олимпийских игр 124
Шесть английских клубов вышли из европейской Суперлиги 26
В ПАСЕ раскритиковали создание Суперлиги по футболу 26
УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов 29

ФК Аль-Айн из Объединенных Арабских Эмиратов объявил о назначении украинского футболиста Сергея Реброва на пост нового тренера клуба.

Как сообщает Football.ua, пока неизвестно, на какой срок подписан контракт.

На посту тренера Аль-Айна Ребров сменил португальца Педру Эмануэла.

В минувшем сезоне команда неудачно выступила в чемпионате ОАЭ, заняв шестое место из 14 команд.

Аль-Айн — рекордсмен ОАЭ по количеству выигранных чемпионств (13). Также команда семь раз выигрывала Кубок страны и пять раз Суперкубок.

4 июня венгерский футбольный клуб «Ференцварош» сообщил о прекращении сотрудничества с Ребровым.

В мае 2020 года была информация, что Ребров попал в сферу интересов турецкого клуба «Фенербахче», а в июле он отказался возглавить киевское «Динамо».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима/осень
5852 грн.
9
Теги