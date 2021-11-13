также в разделеСпорт
Андрей Шевченко станет тренером итальянского клуба «Дженоа» 180
Названы дата и место следующего боя Ломаченко 25
Киевский ресторан оштрафовали из-за карантина 21
Реал разгромил Шахтер, забив 5 голов 33
Ломаченко отправился в США 34
Фьюри - Уайлдер: видео чемпионского боя 308
Стала известна заявка сборной Украины на матч с Финляндией 35
Беленюк решил продать свою золотую медаль Олимпиады-2020 41
Иностранных зрителей не пустят на Олимпиаду-2022 25
На удачу: Кличко подарил Усику пояс WBC 36
Реванш Усик-Джошуа состоится в феврале-марте 2022 года 40
Промоутер Джошуа: Маловероятно, что реванш состоится в Украине 48
Представлена статистика ударов в бою Усик - Джошуа 42
Реванш Усик - Джошуа: украинец хочет провести в Киеве 36
Усик победил Джошуа и забрал 4 чемпионских пояса 87
Кличко дал прогноз на бой Усика с Джошуа 57
Сегодня состоится чемпионский бой Усик - Джошуа 95
«Шахтер» разгромил «Динамо» в матче за Суперкубок Украины 38

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко верит в то, что в свое время сборную Украины возглавит бывший игрок киевского "Динамо" Сергей Ребров.

Интересно, что наставника приглашали в команду после ухода Андрея Шевченко, но тренера не пустил его клуб.

«Раньше были переговоры с Ребровом, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер Петраков. И у него нет временных ограничений относительно того, насколько он будет наставником. Сколько будет успешна история, столько он и будет», – сказал футбольный функционер.

Павелко добавил, что постоянно общается с Ребровым и знает его планы и настроения.

Напомним, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко станет тренером клуба итальянской Серии А «Дженоа».

По информации нескольких итальянских журналистов, стороны рассматривают два варианта контракта – трехлетний и двухлетний с опцией продления на третий.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги