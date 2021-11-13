Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко верит в то, что в свое время сборную Украины возглавит бывший игрок киевского "Динамо" Сергей Ребров.

Интересно, что наставника приглашали в команду после ухода Андрея Шевченко, но тренера не пустил его клуб.

«Раньше были переговоры с Ребровом, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер Петраков. И у него нет временных ограничений относительно того, насколько он будет наставником. Сколько будет успешна история, столько он и будет», – сказал футбольный функционер.

Павелко добавил, что постоянно общается с Ребровым и знает его планы и настроения.

Напомним, бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко станет тренером клуба итальянской Серии А «Дженоа».

По информации нескольких итальянских журналистов, стороны рассматривают два варианта контракта – трехлетний и двухлетний с опцией продления на третий.