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Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич подтвердил назначение Сергея Реброва новым тренером сборной Украины по футболу. Его назначат 9 августа.

Об этом сообщает Маркевич в интервью Meta-ratings.com.ua.

«Хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать», - сказал Маркевич.

Также Маркевич заявил о свом решении завершить работу на посту главы комитета национальных сборных Украины.

«Считаю, что верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ», - добавил он.
ForUm

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