В Германии разгорается скандал вокруг министра здравоохранения страны Йенса Шпана. От него требуют объяснений из-за закупленной партии некачественных медицинских масок на фоне пандемии.

О последствиях резонансной ситуации пишет немецкий Spiegel. Как выяснилось, еще в начале 2020 года Минздрав ФРГ закупил низкокачественные маски на сумму примерно 1 млрд евро. Поскольку в конечном итоге их, по-видимому, не допустили к обычной продаже, чиновники в министерства Йенса Шпана предложили раздать маски нескольким наименее состоятельным категориям населения: получателям пособий по безработице (из т.н. категории Hartz IV), а также бездомным и другим целевым группам, включая людей с инвалидностью.

Пока же, поясняет Spiegel, маски было решено хранить в специальном резерве Минздрава, откуда их следовало бы выдать только в случае общенационального бедствия. А в противном случае — утилизировать по истечении срока годности.

Однако на главу Минздрава ФРГ уже обрушился шквал критики со стороны разных политических сил — за саму идею распространить маски недостаточного качества среди наименее защищенных слоев населения. От Йенса Шпана, представляющего Христианско-демократический союз Германии (ХДС), требуют объяснений.

Так, лидер немецких социал-демократов (партнер ХДС по коалиции) Норберт Вальтер-Борьянс заявил: «Лидер ХДС Армин Лашет должен задаться вопросом, приемлем ли такой скандальный подход Йенса Шпана для партии, которая называет себя христианской […] Это недостойно и негуманно, если глава Минздрава делит людей на два сорта — тех, кто получает маски высокого качества и тех, кому пригодятся и абсолютно низкокачественные».

А еще одна из руководителей социал-демократов Заския Эскен в интервью Tagesspiegel фактически предложила министру подать в отставку. «Это негуманное отношение, и с таким подходом нечего делать в политике», — заявила она.

Лидер немецких Левых Жанин Висслер назвала инициативу Минздрава «бесчеловечной и ужасной», а поведение Шпана — неприемлемым. По ее мнению, возникает закономерный вопрос: «Как это характеризует Йенса Шпана как человека, если он позволяет раздавать маски более низкого качества получателям Hartz IV, бездомным и людям с ограниченными возможностями?».

Виланд Шинненбург, эксперт по вопросам здравоохранения парламентской группы социал-демократов в Бундестаге, назвал скандал «серьезным инцидентом». По его мнению, Йенс Шпан должен доказательно опровергнуть утверждения Spiegel, «либо сделать выводы». По его словам, трудно понять «как ответственные политики могут выдвигать такие идеи». Коллега Шинненбурга в Бундестаге, эксперт по медицинскому праву Катрин Хеллинг-Плар, заявила: «Шпан потерял последнюю каплю доверия к своей работе в качестве министра».