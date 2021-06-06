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В Афганистане взорвался автобус с людьми на дороге. В результате погибли 11 человек.

Трагедия произошла в провинции Багдис, граничащей с Туркменистаном. Известно, что автобус подорвался на мине, которая находилась на обочине дороги.

Губернатор провинции Багдис Хессамуддин Шамс обвинил талибов в том, что они спрятали бомбу на дороге. В результате погибли мирные жители.

СМИ сообщают о гибели по меньшей мере 11 человек. В числе погибших также числиться трое детей и четыре женщины. Эти цифры подтвердил еще один чиновник Ходадад Тайеб. Он сообщил также, что после взрыва автобус в этой горной провинции провалился в ущелье.
ForUm

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