также в разделеОбщество
Горным спасателям пришлось дважды помогать туристам в Карпатах 3
На Донбассе нашли схрон боевиков Гиркина 7
Экс-чиновник СНБО шпионил для иностранной спецслужбы 12
В СБУ отреагировали на выдворение своего «агента» из России 10
В РФ заявили о выдворении украинца, якобы сотрудничавшего с СБУ 15
Зеленский одобрил запрет пластиковых пакетов в Украине 22
МКИП просит полицию охранять исторические здания в Одессе 15
В РФ возмутились из-за Крыма на форме украинских футболистов 41
В Украине – 535 новых случаев COVID-19, при этом 601 человека госпитализировали 34
На Запорожской ТЭС отключили энергоблок 15
Зеленский устроил пикник для журналистов 166
МИД: Россия незаконно удерживает в тюрьмах девять гражданских журналистов 50
СМИ: Основная сумма из 700 тыс долл, которую обнаружили у таможенника с пп «Ягодин» могла предназначаться топ-чиновнику Таможенной службы 24
Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности 11
За сутки в Украине вакцинировали более 40 тысяч человек 10
Украинец пытался отправить 12 кг янтаря в Катар и ОАЭ 12
Аваков допустил возможность терактов со стороны России после запуска «Северного потока-2» 20
В Украине меньше тысячи новых СOVID-больных 13

Погода в Украине в начале следующей недели будет дождливой, а также ожидаются грозы. Дождливо будет минимум до четверга, 10 июня.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами будут господствовать во всех областях Украины с 7 по 10 июня. Только в Закарпатской области 8 и 9 июня прогнозируют сухую погоду.

Температура воздуха в течение недели будет колебаться от +21 до +25 градусов на всей территории Украины. Ночью термометры будут показывать от 10 до 15 градусов выше нуля.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
16
Теги