В российских тюрьмах незаконно удерживают 9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма. Россия уничтожила независимую журналистику на оккупированном Крымском полуострове.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины на странице в Facebook .

Как отметили в МИД, в условиях давления и репрессий против независимой профессиональной журналистики в Крыму, возник феномен гражданского журнализма. Речь идет о случаях, когда обычные люди брали на себя выполнение функций СМИ, освещая настоящую ситуацию в оккупированном Крыму.

«За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активисты подвергаются преследованиям и попадают за решетку, обвинения выдвигаются по "террористическим" статьям, что грозит заключением на сроки 20 и более лет», - рассказали в МИД.

По состоянию на сегодня в российских тюрьмах находятся Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Рэмзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов. А задержанный 10 марта журналист "Крым.Реалии" Владислав Есипенко под арестом.

Напоним, сегодня отмечают День журналиста Украины.