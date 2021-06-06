В Нидерландах в субботу, 5 июня, начали действовать новые ослабление ограничений, введенных из-за пандемиикоронавируса, сообщает местное издание NOS. Отныне в стране снова заработали культурные заведения, а именно - кинотеатры, музеи и театры.

В то же время ресторанам теперь разрешено принимать гостей в закрытых помещениях, а не только на террасах на улице. Кроме того, время их работы продлен до 22:00. При этом все еще действуют ограничения на количество гостей во всех этих заведениях.

Все билеты быстро раскупили, а большинство столиков в ресторанах и кафе забронировали, пишут местные СМИ. Также начали действовать послабления для занятий спортом.

Ранее в Нидерландах уже отменили ночной комендантский час и позволили открыться магазинам, фитнес-студиям и зоопаркам. Также уже разрешена работа лиц, работающих в сфере секс-бизнеса.

Как сообщалось, в середине декабря в Нидерландах ввели жесткий локдаун, который затем поэтапно ослабляли.

В течение последних трех недель в стране уменьшается количество новых заражений и госпитализаций. Почти половина населения уже получила по крайней мере первую дозу прививки от коронавируса, а около 20 процентов уже полностью вакцинированы.