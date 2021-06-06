также в разделеМир
Россия вышла из Договора по открытому небу 23
Трамп заявил, что Китай должен заплатить США $10 трлн из-за COVID-19 9
Елизавета II поздравила принца Гарри и Меган с рождением дочери 10
СМИ сообщили о гибели лидера «Боко Харам» 22
У принца Гарри и Меган родилась девочка, ее назвали Лилибет 18
СМИ: Встреча Путина и Байдена может состояться не в Женеве 45
Главу Минздрава Германии призывают к отставке из-за некачественной партии масок 8
В Афганистане подорвали автобус с людьми 32
В Балтике начались крупные учения НАТО 12
Массовую драку со стрельбой устроили в Москве 37
Столтенберг: НАТО внимательно следит за тем, что происходит в Беларуси 15
Президент Европарламента поддерживает вступление стран Западных Балкан в ЕС 12
Джонсон призвал вакцинировать все населения планеты к концу 2022 года 10
Беларусь подготовила ответные меры на санкции ЕС 16
Греция закрыла воздушное пространство для «Белавиа» 10
Трамп раскритиковал Байдена за отмену санкций по «Северному потоку-2» 14
В Индии начали смягчать карантин 12
На границе с Литвой силовики Беларуси задержали двух оппозиционеров 20

В Нидерландах в субботу, 5 июня, начали действовать новые ослабление ограничений, введенных из-за пандемиикоронавируса, сообщает местное издание NOS. Отныне в стране снова заработали культурные заведения, а именно - кинотеатры, музеи и театры.

В то же время ресторанам теперь разрешено принимать гостей в закрытых помещениях, а не только на террасах на улице. Кроме того, время их работы продлен до 22:00. При этом все еще действуют ограничения на количество гостей во всех этих заведениях.

Все билеты быстро раскупили, а большинство столиков в ресторанах и кафе забронировали, пишут местные СМИ. Также начали действовать послабления для занятий спортом.

Как сообщалось, в середине декабря в Нидерландах ввели жесткий локдаун, который затем поэтапно ослабляли.

В течение последних трех недель в стране уменьшается количество новых заражений и госпитализаций. Почти половина населения уже получила по крайней мере первую дозу прививки от коронавируса, а около 20 процентов уже полностью вакцинированы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги