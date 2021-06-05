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Министр юстиции Денис Малюська заявил, что законопроект об олигархах предусматривает наказание в виде лишения свободы, если олигархи будут скрывать свое состояние.

Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

«Многие обвиняют… что последствий для олигархов якобы нет. Есть, и они огромные — декларирование. Если кто-то из олигархов спрячет какой-то актив, где он зарабатывает деньги на государственном бюджете, — тюрьма. Законопроект, ветированный президентом, будет откорректирован, и даже отсутствующая декларация будет тянуть за собой тюрьму. Последствия безумные», — отметил Малюська.

По словам министра, законопроект об олигархах — временный и, пока он будет действовать, «будут внедрены цивилизованные механизмы, такие же, как на Западе»: в частности, закон о лоббизме, закон, ужесточающий институциональную способность Антимонопольного комитета.

Как ранее сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.
ForUm

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