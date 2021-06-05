Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что международная программа по обеспечению вакцинами COVAX находится под угрозой из-за нехватки вакцин от коронавируса.

Об этом заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард, сообщает France 24.

Компания COVAX была создана для обеспечения справедливого распределения вакцин, особенно в странах с низким уровнем доходов, и уже доставила более 80 миллионов доз для 129 территорий. Но по словам Эйлварда, это «примерно на 200 миллионов доз меньше, чем мы (ВОЗ — ред) хотим».

Обещания некоторых стран пожертвовать вакцины на программу в ВОЗ считают «хорошим началом», но в Организации подчеркивают, что на июнь и июль запланировано малое количество поставок, что «только увеличит дефицит вакцин».

«Хотя богатые страны пообещали предоставить около 150 миллионов доз, помимо доз, которые COVAX получает на пожертвованные средства, это не решит проблему», — заявил Эйлвард.

По его словам, для успешной борьбы с пандемией до конца сентября в мире необходимо вакцинировать 250 миллионов человек в рамках COVAX. Это позволит достичь уровня вакцинации в 30−40% от населения мира.

«Мы готовимся к недостатку, если не получим дозы. Мы еще не на правильном пути: у нас недостаточно доз от некоторых стран, которые мы должны были получить в конкретные сроки, чтобы помочь миру преодолеть эту ситуацию», — сказал представитель ВОЗ.

Напомним, на выходных центры массовой вакцинации заработают в 10 городах Украины.