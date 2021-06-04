В ближайшие выходные в 10 городах Украины будут работать центры массовой вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, 5-6 июня центры массовой вакцинации будут действовать в таких городах:
Киев, на базе Международного выставочного центра;
Львов, на базе стадиона «Арена Львов»;
Одесса, на базе ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center, СОШ «Крымская»;
Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;
Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
Кременчуг, Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 «Гарант»;
Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра «Киевская Русь»;
Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;
Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения «Горно-обогатительный комбинат»;
Ривне, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.
Напомним, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе открылись пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19.
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