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В ближайшие выходные в 10 городах Украины будут работать центры массовой вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, 5-6 июня центры массовой вакцинации будут действовать в таких городах:

Киев, на базе Международного выставочного центра;

Львов, на базе стадиона «Арена Львов»;

Одесса, на базе ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center, СОШ «Крымская»;

Тернополь, на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

Полтава, на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Кременчуг, Полтавской области, на базе Кременчугского лицея № 11 «Гарант»;

Лубны Полтавской области, на базе кинотеатра «Киевская Русь»;

Миргород Полтавской области, на базе дома культуры Миргородского городского совета;

Горишние Плавни Полтавской области, на базе обособленного административного подразделения «Горно-обогатительный комбинат»;

Ривне, на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

Напомним, 29 мая в Киеве, Львове и Одессе открылись пилотные центры массовой вакцинации населения против COVID-19.
ForUm

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