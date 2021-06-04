Первым вопросом, который будет вынесен на всеукраинский референдум, может стать вопрос о статусе олигархов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Прежде всего хочу сказать: даже не ожидал, что в нашей стране есть столько экспертов по деолигархизации. Если бы мы знали - пригласили бы их к разработке законопроекта. Но, к сожалению, все они почему-то скрывали эти свои знания все предыдущие 30 лет. И ни один из политиков, в частности высокого уровня, никогда не поднимал вопрос олигархов. Наверное, потому, что много говорить о себе - некрасиво и нескромно», - заявил он в обращении.

Зеленский поблагодарил всех критиков закона: «Ваши замечания ценны: много лет работаете с олигархами, или на олигархов, или под олигархами, а следовательно, точно знаете все недостатки закона, будучи, как говорится, глубоко в материале».

«И отдельно хочу обратиться к работодателям всех этих независимых экспертов и критиков. Как акулы бизнеса, вы должны иметь сильные ощущения. Удивительно, что вы не чувствуете, что страна изменилась и начинает новую историю. По новым правилам. Даже не так. Просто - по правилам», - заявил Зеленский.

«Вы можете принять. Быть большим, прозрачным бизнесом при содействии государства, а не за счет государства. Бизнесом, который платит налоги, а не «откаты». Который финансирует благотворительные проекты, а не группку депутатов. Который умножает свой капитал не потому, что делит и отнимает у страны. Всех, кто готов работать так и только так – милости просим. А те, кто не захочет жить и работать по новым и честным правилам игры, - окажутся вне игры», - сказал президент.

Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусе олигархов, которое будет вынесено на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним.

«Я также хочу сказать, что этот законопроект - только первый шаг. Это создание фундамента для противодействия олигархическому воздействию», - добавил Зеленский.

«Нельзя владеть депутатами, министрами и любыми другими чиновниками. Этот законопроект - первое решение всех 30 лет независимости, которое демонстрирует наше отношение к олигархической системе. Он утверждает: да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И, да - этого больше не будет», - резюмировал он.

Как ранее сообщал ForUm, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (№ 5599).

Законопроект президента предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям. Решение о признании лица олигархом, согласно документу, принимается Советом национальной безопасности и обороны.