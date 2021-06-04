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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что задержанный белорусский журналист Роман Протасевич дал интервью под давлением.

«Тревожное интервью Протасевича вчера вечером было явно под принуждением и под стражей. Преследования тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Беларуси, должно прекратиться. Лица, участвующие в съемках, принуждении и постановке интервью, должны нести ответственность», - написал он в Twitter.

3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал «интервью», в котором Роман Протасевич «признал вину» и выразил уважение к Александру Лукашенко.

Отец Протасевича предполагает, что оппозиционер сделал свои заявления из-за пыток, запугивания и психологического давления в СИЗО.
ForUm

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